TMSF Başkanı Muhiddin Gülal “Adularya Yunus Emre Termik Santrali, sadece Eskişehir özelinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis. Dolasıyla bunu devraldığımız günden itibaren ekonomiye kazandırma hesapları içindeydik” dedi. Santralin, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında, 1 milyar 400 milyon lira muhammen bedelle 30 Ocak’ta satış ihalesi yapılacak.
Yunus Emre Santrali satışta
09.01.2019 - 03:57 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF’ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden, Adularya Enerji bünyesindeki Yunus Emre Termik Santrali satılıyor.
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597324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/597324.aspx
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