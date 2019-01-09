Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal “Adularya Yunus Emre Termik Santrali, sadece Eskişehir özelinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis. Dolasıyla bunu devraldığımız günden itibaren ekonomiye kazandırma hesapları içindeydik” dedi. Santralin, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında, 1 milyar 400 milyon lira muhammen bedelle 30 Ocak’ta satış ihalesi yapılacak.