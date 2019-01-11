Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Goldman Sachs gelecek 3, 6 ve 12 ay için altın fiyatı beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu. Goldman Sachs, güvenli liman olan altının yatırımcılar tarafından daha cazip bulunmaya başlandığını vurguladı.

Goldman Sachs, gelecek 3, 6 ve 12 ay için altın fiyatı tahminlerini 1250, 1300 ve 1350 dolar/ons seviyesinden 1325, 1375 ve 1425 dolar/ons seviyesine yükseltti.

Bu tahminler altın fiyatının önümüzdeki 12 ayda cari seviyesine göre yüzde 10,7 artacağı anlamına geliyor.

Altının onsu şu sıralar 1.292 dolar, gramı ise 226 TL seviyesinden işlem görüyor.





