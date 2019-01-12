Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının kredi kartı işlemlerinde belirlediği azami faiz oranının Türk lirası için yüzde 2,02 olduğunu ifade eden Palandöken, buna rağmen bazı bankaların POS cihazı komisyon oranının yüzde 4’e kadar çıktığına dikkati çekti. Palandöken, “Vade arttıkça, oran da artıyor. Bazı bankalarda komisyon oranı 2’nci taksitte yüzde 3,40, 9’uncu taksitte yüzde 15,30’a kadar çıkıyor. Bu tamamen fırsatçılıktır. Esnaf bu maliyetini fiyatlarına yansıtırsa vatandaş da olumsuz etkilenmiş olur. Bu oranlara sınır getirilmeli” ifadelerini kullandı.