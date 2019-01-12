Merkez Bankasının kredi kartı işlemlerinde belirlediği azami faiz oranının Türk lirası için yüzde 2,02 olduğunu ifade eden Palandöken, buna rağmen bazı bankaların POS cihazı komisyon oranının yüzde 4’e kadar çıktığına dikkati çekti. Palandöken, “Vade arttıkça, oran da artıyor. Bazı bankalarda komisyon oranı 2’nci taksitte yüzde 3,40, 9’uncu taksitte yüzde 15,30’a kadar çıkıyor. Bu tamamen fırsatçılıktır. Esnaf bu maliyetini fiyatlarına yansıtırsa vatandaş da olumsuz etkilenmiş olur. Bu oranlara sınır getirilmeli” ifadelerini kullandı.
POS komisyonu yüzde 15,30 olur mu?
12.01.2019 - 02:34 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, POS cihazı komisyon oranlarının düzenlenmesi gerektiğini belirterek “Bankalar, esnafın gelirine yüksek komisyon oranlarıyla ortak oluyor” dedi.
Etiketler : pos makinesi,pos komisyonu,kredi kartı,
597822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/597822.aspx
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