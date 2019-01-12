Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balparmak, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arıcılık Şubesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği yaparak; arı sütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılması için yeni bir projeye başladı. “Arı Sütü Üretiminde Farklı Besleme, Saklama ve Ambalajlama Tekniklerinin Kalite Parametreleri” konulu projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak “Arı sütü çok değerli ama raf ömrü çok kısa. Bu projeyle, saf arı sütünün hangi şartlarda besin değerini kaybetmeden saklanacağını bilimsel olarak belirleyeceğiz. Arı sütünün üretimi, ambalajlanması ve saklama koşullarını kapsamlı bir biçimde inceleyecek, potansiyeli rakamlarla ortaya çıkaracağız. Böylece arı sütünün kovandan tüketiciye güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayacağız” dedi.