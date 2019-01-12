Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı koşullar netleşti. Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nde borç tutarı 31 Aralık 2018 tarihini içeren kredi kartı ektresi üzerinden hesaplanacak. Azami kredi tutarı kredi kartı borcu toplamı kadar olacak, müşteriye ilave ödeme yapılmayacak.

Sabah'ın haberine göre çekilecek parayla, tüketici kredisi ve kredili mevduat hesabı borçlarının kapatılması da mümkün olacak. Ancak bundan yararlanmak isteyenler maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyacak. İşte sorularla borç kapatma kredisi…

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Gecikme olsa dahi canlı hesaplarda izlenen müşterilerden 31 Aralık 2018 itibarıyla kartı borcunu yapılandırma ihtiyacı bulunanlar.

KMH BORÇLARI KAPATILABİLİR Mİ?

Diğer bankalardaki tüketici kredisi ve KMH borçlarını kapatmak isteyenler, krediden yararlanmak için maaş veya ücretini Ziraat Bankası'na aktaracak.

EMEKLİLERDE ZORUNLULUK VAR MI?

Emeklilerde diğer bankalarla protokol yapılmış olması dikkate alınarak ücret taşıma şartı aranmayacak.

KARTLAR İPTAL Mİ EDİLİYOR?

Başka banka kredi kartları müşterinin talebine istinaden ilgili bankalarca iptal edilecek. Ardından da ilgili bankalarca bildirilen borç bakiyeleri Birleştiren İhtiyaç Kredisi kullandırılmak suretiyle kapatılacak.

BORÇ NASIL HESAPLANIYOR?

Borç tutarı 31 Aralık tarihini içeren kredi kartı ekstresi üzerinden hesaplanacak. Söz konusu ekstredeki toplam borç tutarından bu tarihten sonraki hareketlerin toplam tutarı düşülerek, kullandırılabilecek azami kredi tutarına ulaşılacak.

LİMİTLİ KART MI VERİLECEK?

Ziraat Bankası'nda kredi kartı bulunmayan müşteriler için azami 4 maaş tutarı kadar limitli kredi kartı başvurusu yapılacak. Limit Kontrol Sistemi'nde limit boşluğu bulunan müşterilere bu aşamada kart tahsisi de yapılacak.