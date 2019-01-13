Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketicilerin daha bilinçli olması gereken bir dönemden geçilirken, Ticaret Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan “2018 Türkiye İsraf Raporu” çarpıcı rakamları ortaya koydu. Bu kapsamda Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin 209 tüketici ile anket yapıldı. Araştırma kapsamına giren bireylerin çoğunluğu 18-29 yaş aralığında, 1.405 ve 3.000 lira gelir grubunda, evli ve ücretli çalışanlardan oluştu. Araştırma; aylık ortalama hane giderlerinden konut, otomobil ve eşya sahipliğine, bireylerin israf algısından gıda, ekmek, giyim, tüketim davranışına ve israfına, geri dönüşüm kavramının toplumdaki yerinden, bireylerin tasarruf, birikim ve borçlanma davranışlarına kadar, pek çok başlıkta önemli tespitler içerdi. Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin olarak anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğunun haftada bir gıda alışverişi yaptığı, en çok marketlerden, ikinci sırada pazarlardan alışveriş yaptığı tespit edildi. Halkın geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak, hanelerin büyük çoğunluğu evinde yemek pişiriyor. 2017 araştırma sonuçları dikkate alındığında, bitirilemeden çöpe atılan yemek miktarında artış olduğu tespit edildi. Gıdaların, tüketilmeden çöpe atıldığını belirtenlerin oranı yüzde 22,8!.. Bunun nedenleri; gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak kayıtlara geçti.

PEKCAN: EĞİTİM ŞART

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, israfın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kamuoyunda bilincin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. İsrafla ilgili eğitim programlarının hazırlanmasının ve bu programların hayat boyu eğitim çerçevesinde sürekli hâle getirilmesinin önemine değinen Bakan Pekcan, özellikle bireylerin tasarruf alışkanlığının artırılması gerektiğini kaydetti. Ekmekte israfın önüne geçmek amacıyla önemli adımlar attıklarını hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti: Gıda ve ekmek tasarrufu konusunda bireylerin alışveriş listesi yapması ve ihtiyacı kadar tüketimde bulunması önemli. Geri dönüşüme de hassasiyet göstermemiz şart.

HAFTADA 2 EKMEĞİ ÇÖPE ATIYORUZ

Türk halkının geleneksel gıdalarından olan ekmeğin, satın alma oranı çok yüksek düzeyde. Araştırmaya katılanların bireysel günlük ekmek tüketim miktarı, ortalama yaklaşık 0,78 adet olarak belirlendi. Haftada ortalama iki adet ekmeğin çöpe atıldığı tespit edilen araştırmada; satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe attığını ifade eden bireylerin oranı da yüzde 11,7...

ÜÇ YILDA BİR, CEP TELEFONU ALIYORUZ

Araştırmaya göre cep telefonu olan bireylerin neredeyse tamamı akıllı telefon kullanmakta, ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştirmekte... Cep telefonu değiştirme sebepleri arasında; öncelik bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma isteği olarak belirlendi. Genç yaştaki bireylerin ileri yaş gruptakilere göre, daha sık cep telefonu değiştirdiği görüldü.

ORTALAMA 8 YILDA ARAÇ YENİLİYORUZ

Otomobil sahipliği artış kaydetti. Önceki yıla göre otomobil sahibi olanların oranı, %27,3’den %31,1’e yükseldi. Değiştirme sıklığı ise, ortalama sekiz yılda bulunuyor. Katılımcıların çoğunluğu, ekonomik olduğu gerekçesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmakta. Ortak araç kullanımı çok düşük seviyelerde kalmakta.

MOBİLYA-BEYAZ EŞYA 6 YILDA DEĞİŞİYOR

Dayanıklı tüketim malları kategorisinde alan mobilya ve beyaz eşya kullanım süreleri de dikkat çekici boyutta... Eskiden “ömürlük” denilen her iki gruptaki ürünlerin ortalama kullanım oranı, 6 yıla kadar gerilemiş durumda... Tüketicilerin çoğu, kullanılır durumda olduğu hâlde yeni trendlere ve yüksek teknolojiye heves ederek, mobilyasını ve beyaz eşyasını yeniliyor.

FİNANSAL TASARRUF ALIŞKANLIĞI ARTIYOR

Son 1 yıl içerisinde, aylık gelirinin bir bölümünü biriktirerek finansal tasarruf yapanların oranı, 2017’de yüzde 13,6 iken, 2018 yılında yüzde 38,1 olarak belirlendi. Öte yandan 2017 yılı araştırmasına katılan bireylerin çoğunluğu tasarruflarını banka mevduatında değerlendirirken, 2018 yılında bu tercihimiz ‘altın’ oldu.