Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarında sadece doğalgaz değil elektrik tüketimi de artış gösteriyor. Kombi kullanımı ve elektrikçi ısıtıcılar özellikle faturaların artmasına sebep oluyor. Ancak alacağınız basit tedbirlerle elektrik faturanızı yüzde 30 düşürmeniz mümkün. Bu şekilde aylık tüketimi 487,4 kWh olan bir aile 262 TL’lik elektrik faturasını 190 TL’ye kadar düşürebiliyor. Ayda 72 TL’ye varan bir tasarruf için yapılması gerekenler ise oldukça kolay. Mesela günde 5 saatlik kullanımla ayda 36 TL harcayan klasik ampulleri LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 23 TL’yi buluyor. Yine bulaşık makinesini tam ka-pasite doldurarak ayda 6 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 4 TL, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 8 TL tasarruf edilebilinir.

Enerji okuryazarlığı çerçevesinde www.ckbogazici.com.tr internet sitesinde ‘tüketim hesaplama’ uygulaması bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu sayede elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelinin tek tuşla hesaplanmasını da sağlıyor. Söz konusu uygulamayla tüketiciler, evde en çok kullandıkları elektrikli aletlerin günde, ayda, yılda kaç TL elektrik harcadığını net olarak görebiliyor. Ulusal Enerji Verimliliği Planı ile 2033 yılına kadar 30,2 milyar dolarlık bir tasarruf hedeflendiğini hatırlatan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal “Sadece ülkemiz değil; dünya için, gelecek nesillerimiz için enerjimizi tasarruflu kullanmalıyız. Amacımız vatandaşlarımızın aile bütçelerine destek olmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak” dedi.