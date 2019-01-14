Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarının ocak ayının 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlattı. Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak’ta ödeneceğini belirtti. Selçuk “SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak’ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak’ta zamlı ödenecek” ifadesini kullandı.

Fark en az 104 lira

Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 10,19, memur emeklilerinde yüzde 10,73 olmuştu. Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış olacak.