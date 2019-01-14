Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Bu kapsamda 25 öğrenci Rusya’ya, 7 öğrenci de Çin’e gidecek. Her iki program ile, Türkiye’nin enerji politikalarında stratejik öneme sahip nükleer tesislerindeki uzman kadroların sayısı artacak. Programa başvurmak isteyen, en az bir mühendislik lisans bölümünden mezun olmuş öğrenciler, özgeçmiş ve transkriptlerini 15 Ocak’ta icc-hc@enerji.gov.tr adresine göndererek başvurularını tamamlayabilecek. Öğrenciler, yazılı ve sözlü mülakat aşamalarından sonra programa katılma hakkı kazanacak. Türkiye, nükleer alanda eğitim almak için 2011’den bu yana toplam 244 öğrenciyi yurt dışına gönderdi. Eğitimini tamamlayanlar, Akkuyu’da işe başladı.