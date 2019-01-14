Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 229,4 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 228,2 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle 226,6 liradan tamamladı.Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazancıyla 229,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını da 1.533 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.290,6 dolardan işlem görüyor.