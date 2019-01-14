Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu akşam Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında Ocak ayının son oturumunu gerçekleştirdi. Meclis toplantısında tüm parti gruplarının oy birliğiyle Başkent'teki su ve atık su tarifesinde yüzde 30 indirime gidildi. İndirim, konut ve iş yerlerindeki tüm aboneler için geçerli olacak. İndirimli yeni tarife, 21 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Ankara'da suya indirim geldi
14.01.2019 - 19:32 | Son Güncelleme: 14.01.2019 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla başkentte su fiyatlarında dev indirime gidildi. Alınan kararla başkentte su fiyatlarında yüzde 30'luk indirime gidildi.
Etiketler : Ankara,su,indirim,
598197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/598197.aspx
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