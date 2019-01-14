Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu akşam Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında Ocak ayının son oturumunu gerçekleştirdi. Meclis toplantısında tüm parti gruplarının oy birliğiyle Başkent'teki su ve atık su tarifesinde yüzde 30 indirime gidildi. İndirim, konut ve iş yerlerindeki tüm aboneler için geçerli olacak. İndirimli yeni tarife, 21 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.