MPİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet  siteleri ile sosyal medyada, 70 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi büyük  ikramiyesiyle ilgili asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon  liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve bu şubece de Ali  Özçalımlı isimli bayiye satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet ettiği  hatırlatılarak, "Söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz  idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır."  değerlendirmesinde bulunuldu.