Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in 2019 desteklerini ve yeni vizyonunu açıkladı. Bu sene KOBİ’lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk defa destek kapsamına aldıklarını belirten Bakan Varank, “KOBİ’ler, tabiri caizse abileri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde, bu yeni destekten faydalanacak. İş Birliği Destek Programı kapsamında, ilk defa teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam, sadece 1.5 milyon TL idi. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ’nin bir araya gelmesi şartı vardı. Bunu da ikiye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz” dedi.

KOSGEB’in yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programında da önemli bir değişikliğe gittiklerini aktaran Bakan Varank, “Yeni girişimci programımızla, hem geleneksel girişimcileri destekleyecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere, 360 bin TL’ye kadar destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı.