Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak.Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ekim dönemi de dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi.
Kuru soğanda gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı
15.01.2019 - 09:05 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İthalat Rejimine Ek Karar ile kuru soğanda gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar sıfırlandı.
Etiketler : kuru soğan,gümrük vergisi,
598287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/598287.aspx
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