Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nokia’nın dijital asistanı MIKA ve AVA bilişsel servisler platformunu üzerinde gerçekleştirilen denemede makine öğrenimine dayalı yapay zekâ teknolojileri başarılı şekilde test edildi. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Nokia iş birliği ile gerçekleştirdikleri denemelerde, yapay zekâ teknolojilerinin 5G mobil ve sabit şebeke performansına olan pozitif etkilerini gösterdiklerini belirterek, “Bu teknoloji ile yakın gelecekte abonelerimize çok daha iyi bir müşteri tecrübesi sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ise, yapmış oldukları iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Türk Telekom’un ihtiyaçları doğrultusunda önümüzdeki dönemde de yeni yapay zekâ uygulamaları ve kullanım senaryoları geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.