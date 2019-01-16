Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası da (İTO), Fransa'nın Cannes şehrinde ise 12-15 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek MIPIM 2019'a katılılyor. Türkiye'nin 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile katılacağı fuara yüksek katılım olması bekleniyor. İTO'nun İstanbul Pavilyonu, MIPIM 2019'da Cannes'ın en popüler sahilindeki yerini alacak. MIPIM 2019'un önemli katılımcılarından biri olan Türkiye'ye özel oturumda, Türkiye'nin yatırım fırsatları uluslararası katılımcılara anlatılacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İhlas Medya Grubu'na gerçekleştiriği ziyarette açıklamalarda bulundu. Kuralay, MIPIM 2019 fuarında İstanbul'u ve markaları tanıtacaklarını vurgulayarak, “Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM, Türkiye'nin en büyük katılım sağladığı ve dünyanın en büyük emlak fuarlarından bir tanesidir. Emlak ve inşaat sektörü, Türkiye'nin bir numaralı sektörüdür. Bu sene emlak ve inşaattaki durum, bu fuarı daha da anlamlı hale getiriyor. Fuar, satış yapılan bir fuar değil, daha çok markaların, imajların ve projelerin tanıtıldığı bir fuar. Ticaret odası olarak ülke çadırı açarak Türkiye'nin ve İstanbul'un prestij projelerini orada sergileme imkanı buluyoruz. Dünyanın birçok yerinden katılan ülkelere, Türkiye'yi, İstanbul'u ve markaları tanıtmış oluyoruz” dedi.



“Türkiye'nin dışarıya açılımı anlamında ticaret odası büyük bir anlam ifade ediyor”

İTO'nun dünyanın 3'üncü büyük ticaret odası konumunda bulunduğunun altını çizen Kuralay, “430 bin üyesi olan bir kurum. Gerçekten büyük bir organizasyon. İTO bütün sektörleri temsil ediyor. 1882 yılında Ocak ayının ortasında Sultan Abdülhamit Han'ın fermanıyla kurulmuş bir kurum. O açıdan baktığımız zaman, Osmanlı Devleti'nin ilk ticaret odası olarak kuruluyor. Osmanlı'dan kopan birçok devletin ticaret odalarının da kurucusu; İTO'dur. Bütün sektörleri hemen hemen temsil ediyor. 81 komitesi var; inşaattan makineye, gıdadan hizmete, matbaadan gazeteye kadar birçok alanın temsil edildiği kurumdur. Faaliyet olarak 30'a yakın uluslararası fuara katılıyoruz. Bunların içerisinde kitap fuarları da var. Yurt dışından çok sayıda heyetler karşılanıyor. 365 gün boyunca bir heyet ya da katılımcımız İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan heyetlerimiz gönderiyoruz. Türkiye'nin tanıtımı anlamında, Türkiye'nin dışarıya açılımı anlamında ticaret odası büyük bir anlam ifade ediyor. Bu konuda büyük gayretler sarf ediyor.

Ayrıca 1883 yılından beri çıkan ticaret gazetemiz var; Ticaret Gazetesi. Aynı zaman bu İstanbul ve Türkiye'deki ticaretin tarihi. Haftalık olarak dağıtıyoruz. Şirketlerin kuruluşları, sicilleri, tescilleri, tır karneleri gibi birçok bürokratik işlemler yapılıyor. Yıllık, milyonlara yakın evrak üretiliyor” ifadelerini kullandı.



“İstanbul tüccarına yapılacak yatırım, Türkiye'ye yapılmış bir yatırım oluyor”

Hükümetin bankacılık sektörüyle birlikte attığı iş dünyasını finansman açısından destekleme adımlarını değerlendiren Kuralay, “İTO olarak hem 'Nefes Kredisi' hem de KOBİ'lere 'Destek Kredisi'ne katkı verdik. Bütçemizin bir kısmını da bu kredilerin finansmanı için kullandık. Bu anlamda bu konuyu çok önemsiyoruz. Enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Yaptığımız bütün faaliyetlerde yüzde 10 indirim yaptık. İstanbul tüccarına yapılacak yatırım, Türkiye'ye yapılmış bir yatırım oluyor. Çünkü ihracatın yüzde 50'sini, Türkiye ekonomisinin yüzde 30'unu İstanbul temsil ediyor. Temsil açısından da İstanbul'un büyük anlamı var" dedi.

Ekonomi yönetimiyle sürekli bir diyalog içerisinde olduklarını kaydeden Kuralay, “İşadamlarının finansmana ulaşması, son zamanlarda dövizdeki artış nedeniyle birazcık zorlaştı. Ekonomi dengesindeki bir bozulma nedeniyle oldu. Ticaret odası olarak üyelerimiz hem bilgilendiriyoruz hem de yönlendiriyoruz. Üyelerimizden gelen talepleri, ekonomi bürokrasisine, ekonomi yönetimine aktararak onların daha sağlıklı karar vermelerine katkıda bulunuyoruz. Bunun sıcak sonuçlarını da alıyoruz. Ekonomi yönetimiyle sürekli ilişki içerisinde bu trafiği sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyarette Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Matbaacılık Genel Müdürü Kadri Yeltekin, İhlas Medya Reklam Grup Koordinatörü Volkan Ormanlı, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı Pazarlama Koordinatörü Burak Varlık, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak bulundu.