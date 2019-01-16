Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklendiği gibi yüzde 24'te tuttu.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son olarak 13 Eylül'deki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17,75’ten yüzde 24’e çıkarmıştı.

Ekim ve aralık aylarında ise faizde değişikliğe gidilmedi.

"İKTİSADİ FAALİYETTE YAVAŞLAMA DEVAM EDİYOR"

Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

"İHTİYAÇ DUYULURSA İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."