Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişiklik yapmayarak yüzde 24'te sabit bırakmasının ardından dolar düşüşe geçti. Yeni güne 5,41 seviyesinden başlayan dolar kuru gün içinde 5,40-5,45 bandında hareket ediyordu. Merkez'in faiz kararı sonrası yönünü aşağıya doğru çeviren dolar şu sıralar 5,39 TL'den işlem görüyor.

DOLAR 5,38 SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Merkez Bankası faiz kararının hemen öncesinde 5,41 TL olan dolar kuru karar sonrası 5,38 TL'ye düştü. Dolar kuru şu sıralar 5,39 TL'den işlem görürken euro ise 6,14'ten alıcı buluyor.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORDU

AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyordu.