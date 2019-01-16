Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında önemli bir aşamaya geçildi. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı. Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü sınırları içerisindeki şantiyede bulunan kuru havuzda yapılan kule keson temellerinin inşaatı da tamamlandı. Asya yakasındaki kule ayağana ait keson temeli, bugün saat 06.00 sıralarında başlatılan çalışmayla, içi su doldurulan kuru havuzdan römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-9 ve Kurtarma-10 römorkörlerinin çektiği keson temeline Fairplay-31 ve Bugsier-30 adlı römorkörleri de yönlendirmede destek oluyor. 74 metre genişliği, 83 metre uzunluğu, 20 metre yüksekliği ve 50 bin ton ağırlığıyla neredeyse bir futbol sahası büyüklüğündeki keson temelinin, aynı şantiye içinde bulunan yaklaşık 400 metre mesafedeki ıslak havuza alınması çalışması, yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.

AVRUPA YAKASINA AİT KESON TEMELİ CUMA GÜNÜ TAŞINACAK

1915 Çanakkale Köprüsünün Avrupa yakasındaki ayağının temelini oluşturacak diğer kesonun yüzdürülmesi işlemi ise Cuma günü yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü kule keson temelinin kuru havuzdan ıslak havuza geçiş törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhanın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. İki keson, ıslak havuzdaki çalışması tamamlandıktan sonra deniz içerisine çakılan kazıkların üzerine konulmasıyla, köprünün temeli tamamlanmış olacak. Bu tarihten itibaren de asma köprüsünün kuleleri yükselmeye başlayacak.

PROJENİN TOPLAM UZUNLUĞU 101 KİLOMETRE

Karayolları Genel Müdürlüğünce, 26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyol projesi kapsamındaki, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Malkara-Çanakkale otoyolu kesimi yap- işlet- devret projesi ihalesini, yapım ve işletme süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün teklif veren Limak-Yapı Merkezi-SK-Daelim Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 101 kilometrelik bölümü kapsayan proje, Malkaranın güneyinden, Şarköyün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek, Evreşenin doğusundan Gelibolu Yarımadasına ulaşacak. Gelibolunun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçecek.

31 Mart 2017 tarihinde yapımına başlanan Malkara-Çanakkale otoyolu, İstanbulu Çanakkaleye ve sonrasında Kuzey Egeye bağlayacak. Proje ile Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonu sağlanacak. Bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.