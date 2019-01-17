Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik dün akşam TGRT Haber’de “Meliha Okur ile Anlat Bana” programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bu yılın bütün dünyada ekonomik olarak risklerin yanısıra fırsatları da barındırdığını anlatan Bilecik, kompozisyonu sağlam bir yüzde 2’lik büyümeyle Türkiye’de güzel bir ortam yakalanabileceğini dile getirdi. Ucuz ve bol para ile büyüme döneminin bittiğini söyleyen Bilecik, “2019- 2020 döneminde FED’in faiz artırma iştahı olmaması müthiş bir şey. Avrupa Merkez Bankası da bunu izleyecektir. Gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışırsak pastadan daha fazla pay alırız. Uluslararası ilişkileri iyi tutarsak riskleri fırsata dönüştürürüz” dedi.

2019’un zor geçeceğini fakat ihtiyatlılığın yanında iyimser de olunması gerektiğini belirten Bilecik, bu yılın bir tedavi yılı olacağını kaydetti. Yılın ikinci yarısında bu tedavilerin daha iyi görüleceğini dile getiren TÜSİAD Başkanı, “2019’da yüzde 17’ye gerileyen bir enflasyon öngörüyoruz. Küçülen fakat dengelenen bir ekonomi olacak 2019’da. Yatırım ortamı kuvvetli bir şekilde iyileştirilmeli. Büyüme bugünden yarına olmaz. Biraz sabır, inat ve irade gerekli. Serbest piyasa ekonomisinden taviz vermemek lazım. Yapısal reformları gerçekleştirmek lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin AB için olmazsa olmaz bir ülke olduğuna da değinen Bilecik, şöyle devam etti: “AB ile ilişkilerin ilerlemesi yatırım ortamının iyileştirilmesini sağlar. Yerli ve millî üretime kimse karşı çıkmaz. Orta gelir tuzağını kendi yüksek teknolojimizi üreterek aşarız. Bu geçiş süreci isteyen bir şey. Bu yolun sabırla izlenmesi gerek.”

MERKEZ BANKASI'NA GÜVENİMİZ TAM

Programdaki açıklamalarında iş dünyası olarak Merkez Bankası’nda çalışan teknik elemanlara sonuna kadar güvendiklerini vurgulayan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Faiz insin, çıksın dememeliyiz. Çünkü o teknik elemanlar bu işi fevkalade iyi biliyor. Enflasyon düştüğünde faizler de düşer. En çok faizin düşmesi için Merkez Bankası kararı tartışılmamalı” dedi.