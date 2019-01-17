Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Ticaret Bakanlığı, muhtemel fiyat artışlarına karşı Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) hububat ithalatı için yetkilendirdi. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 1 milyon ton buğday gümrük vergisiz ithal edilecek. Buğdaya ek olarak 700 bin ton arpa ve mısır, 100 bin ton da pirinç ithal yetkisi verildi. Hükûmetin böyle bir adım atmasının bir diğer nedeni de sektör temsilcilerinin bu sene için yayınladıkları raporlar oldu. Raporlara göre buğday, arpa gibi ürünlerde bu sene ve önümüzde sene için üretimin azalacağı belirtiliyor. Üretim azlığının yanı sıra gübre fiyatlarının yükselişiyle de üretimin az olacağı ifade ediliyor. Bu da ekmek fiyatlarına kadar yansıyor. İşi sıkı tutan Tarım ve Orman Bakanlığı, ilk olarak hububat alım desteğini yüzde 100 arttırarak 4 liradan 8 liraya çıkarmıştı. Ayrıca Fırıncılar Odası ekmek fiyatlarının artması yönünde karar alırken, bakanlık devreye girerek ekmek fiyatlarını sabitlemişti.

SALÇA DA İTHAL EDECEĞİZ

Temel gıda maddelerinin yanı sıra işlenmiş gıdalarda da ithalatın önü açılıyor. 31 Mayıs’a kadar sadece sanayicilerin faydalanacağı 25 bin tonluk salça ithalat için gümrük vergisi alınmayacak.

Geçtiğimiz yaz aylarında domateste yaşanılan hastalık, doğrudan domates fiyatlarını etkilemişti. Bu etkileme sadece domatesle kalmamış salça fiyatlarını artırmıştı. Öyle ki TÜİK verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyatlarına bakıldığında salça yüzde 25 artışla zam şampiyonu olmuştu. Salça fiyatları bir anda 30 lira artmış, vatandaşların tepkisini çekmişti.