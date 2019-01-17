Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik saldırıların arttığı 2018 yılını, gayrimenkul sektörü de hareketli geçirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 375 bin 398 konut satıldı. Konut satışları 2018’de, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 geriledi. Geçen yıl satılan konutların 276 bin 820’si ipotekli, 1 milyon 98 bini diğer satış türünde gerçekleşti. 2017’de ipotekli satışların toplamı, 473 bini bulmuştu. Böylece kredi çekilerek alınan ev sayısı, yüksek faiz sebebiyle yüzde 42 azaldı. Bu dönemde senetli ve ‘barter’ yöntemiyle satışlar devreye girerek sektördeki daralmanın büyümesi önlendi.

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal “Böylesi faiz oranlarına, ekonomik ve konjonktürel gelişmelere rağmen, önceki seneye kıyasla benzer seviyedeyiz diyebiliriz. Bu, hem tüketicilerin ihtiyaç gereği ev aldığını ortaya koyuyor hem de balon dedikodularına ciddi bir cevap veriyor. Bir milyon 375 bin adetlik konut satışından bahsediyoruz, ki bunun 650 bini yeni konut satışı. Muazzam bir rakam. Ayrıca yabancıya konut satışında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye olarak yabancıya satış gelirimizi, 10 milyar dolarların üzerine çıkaracağımızı öngörüyorum” dedi.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da, “Şirketler, kendi fedakâr finansman modelleri ile satışları ayakta tuttu. 2 milyon kişiyi istihdam ediliyoruz. Bu devirde 1 metrekare bile inşaat yapmak, hem bizim açımızdan çok büyük iş, hem de her yönüyle memleketimizin ekonomisine çok büyük katkı. Yakın gelecekte, konut satışında 1,5 milyonu rahat aşarız. Yabancı tarafı da çok olumlu. Ülkemizde teşvikler işe yarıyor ve coğrafi avantajımız, tüm konjonktürel gelişmelere rağmen vazgeçilmez konumda. Bunu, gelen taleplerden görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

IRAKLI KONUT ALAN BEŞ YABANCIDAN BİRİ IRAKLI

Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yıl, 2017’ye kıyasla yüzde 79 artarak 39 bin 663 oldu. İlk sırayı 14 bin 270 konutla İstanbul aldı. Onu 7 bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa ve 2 bin 133 konutla Ankara izledi. Irak vatandaşları 2018’de; Türkiye’den 8 bin 205 konut satın aldı. Onları 3 bin 652 konutla İran, 2 bin 718 konutla Suudi Arabistan, 2 bin 297 konutla Rusya izledi...

DÖRT MİLYON KİŞİ EV İÇİN BEKLİYOR

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 2002’de 3 milyon olan kiracı sayısının, hâlihazırda 6 milyon seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, “Yani iki kat artmış. Aylık 1.500-2.000 TL taksit ile ilk evini alma hayali yaşayan 4 milyon aile bulunuyor” dedi. Bunların şehir merkezlerinde, bu ödeme gücü ve mevcut faiz oranlarıyla ev sahibi olmalarının zor göründüğünü belirten Akbal “Biz ‘Fuzulev’ modeli ile ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Markalı konut sektöründe yılda 2 bin konut satılırken biz, 2 bin satışa bir ayda erişiyoruz” ifadelerini kullandı.