Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadelede noktasında pozitif gelişmelerin yaşandığını, hâlâ indirim noktasında gidilecek ciddi alanın olduğunu söyledi. Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen “Adım Adım Ekonomi Antalya” toplantısında konuştu. Gıda komitesi toplantısını önceki gün gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak; özellikle hal fiyatlarındaki gelişmeleri, lisanslı depoculukta atılması gereken adımları, hal yasası ve erken uyarı sistemiyle ilgili hususları ciddi şekilde ele aldıklarını bildirdi. Yönetimle yaptıkları dar toplantıda, Antalya’daki hal yasasıyla ilgili ortaya konulan kaygıları not ettiklerini dile getiren Albayrak, yasa çalışmalarında kaygıları dikkate alacaklarını aktardı.

FAİZLER 10 PUAN DÜŞTÜ

Albayrak, şöyle konuştu: Özellikle küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık. Güçlü ve somut adımlarını bu yıl göreceğiz. KOBİ’lerimiz ve esnafımız için gerek yapılandırmalar gerekse yeni kredi ve destek paketleriyle alakalı, maliyetleri çok ciddi bir şekilde aşağıya çekmeye başladık. Sadece faizlerde son bir, iki ayda 10 puanın üzerinde bir iyileştirme sürecini ortaya koyduk. Kredi maliyetleri düşüyor, inşallah daha da düşecek. Diğer taraftan özellikle akaryakıtın, kurun yanında dolar cinsinden de düşmeye başlaması, maliyetler açısından olumlu gelişme olarak ortaya çıkıyor. Tüm bu pozitif gelişmeler gösteriyor ki fiyatlarda hâlâ maliyet noktasında gidilecek ciddi alanımız mevcut. İşte bu yüzden enflasyonla topyekun mücadele programının devam etmesi, güçlü dayanışmayı sürdürmek, bu bilinci kalıcı kılmak için, süreci gerekirse devam ettirme noktasında çağrımızı yaptık. Gıda zinciri pazarda nasıl, marketlerde nasıl bakıyoruz. Pazarda farklı fiyatlar, marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, konuşacağız. Pazardakiyle arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Bu süreçte daha güçlü performansı tüm paydaşlardan bekleyeceğiz. Tüm firmaları, çok büyük sorun olan enflasyonla mücadele noktasında daha güçlü sorumluluk almaya davet ediyoruz.