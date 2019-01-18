Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

ANKARA

Memur ve emekli maaşlarında 800 lira ile bin lira arasında artışı içeren 3.600 ek gösterge düzenlemesi konusunda AK Parti’nin torba yasa teklifi hazırladığı öğrenildi. İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler olmak üzere 4 ana kategoriyi kapsayacak şekilde hazırlığı sürdürülen torba yasa teklifinin seçim öncesi gündeme gelmesi bekleniyor.

Hükûmetin ikinci 100 günlük eylem planında öğretmenler için 3.600 ek göstergenin çıkarılacağı belirtilmişti. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ise, AK Parti milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında “3.600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız talimat verirse, gereğini yaparız” diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise salı günü yaptığı açıklamada “İmam, öğretmen, hemşire ve polislere 3.600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Tek bir paket hâlinde geçirilmesi planlanıyor. Gündemden çıkarma ya da unutma söz konusu değil. Çalışma tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu söz kamuoyuyla paylaşılacaktır, henüz bir tarih yok” ifadelerini kullanmıştı.

HAZİNE SICAK BAKMIYOR

Partide, yerel seçimler öncesinde yapılacak böyle bir düzenlemenin diğer çalışanların tepkisine neden olabileceği dile getirilirken, sürpriz bir şekilde yerel seçim öncesi Meclis’ten geçirilebileceği de kulislerde konuşuluyor. Maliye Bakanlığının ise bütçe dengeleri açısından, öğretmenler dışındaki gruplara sıcak bakmadığı belirtiliyor.