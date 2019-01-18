Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Yeni dönemde büyümenin en büyük itici gücü ihracat olacak. Geçen sene tarihî rekor kıran ihracat, bu yıla daha büyük beklentilerle girdi. Makine sektörü de, 2018 yılında ihracatını en çok artıran üç sanayi grubundan biri oldu. İhracatını yüzde 15,5 artırmayı başaran sektörün toplam dış satımı 17,1 milyar dolara ulaştı. Sektör temsilcileri iç piyasanın da ihmal edilmemesini isteyerek, özellikle teşvik mekanizmasının yeniden değerlendirilmesi gerektiği görüşünde...

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu “Dünya genelinde Çin’le birlikte makine ihracatını en çok artıran iki ülkeden biriyiz. Teknoloji odaklı bir sektörün bu artış hızına ulaşması, sık rastlanılan bir başarı değildir. Yıllık yüzde 15 düzeyindeki büyüme hızımızı koruyarak, 5 yıl içinde ihracatımızı 2’ye katlamayı ve 2023 yılında 34 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Makine ihtiyacını ithalatla karşılamaya devam eden ülkelerin geride kalacaklarına dikkat çeken Karavelioğlu, “Kaynak maliyetlerinin tüm dünyada arttığı bir süreçte eski alışkanlıkları kenara bırakmak gerekiyor. Artık yeni bir sayfa açmalı ve dövizle borçlanarak dışarıdan makine getirme anlayışını tamamen bırakmalıyız. Makine ithalatı sebebiyle 10 milyar dolar dış ticareti açığı vermeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü makine sektörümüz, küresel pazar içinde yüzde 1,9 seviyelerine kadar yükseldi. İhracatımızın yüzde 60’ı, gelişmiş Avrupa ve ABD’ye... Yani iyi makineler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Yerli ve millî üretimin öneminin en üst düzeye çıktığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Karavelioğlu, teşvik mekanizmasında bir takım revizeler yapılmasını isteyerek şöyle devam etti: Devlet teşviklerinde yıllar içinde çok önemli gelişmeler kaydettik. İhalelerde yerli makine şartı ve yerliye daha fazla teşvik de var. Ancak, bu mesela yüzde 15’e kadar şeklinde düzenlenmişti. Böyle olunca, yüzde 1’de kalıyoruz. Geçen yıl 99 milyar TL yatırım teşvik belgesi hazırlandı. Bunun 12 milyar doları (yaklaşık 64 milyar TL) ithal makine teşviki... Elbette istediğin makineyi almakta serbestsin. Ancak teşvik demek, bu ülkenin kaynakları demek. Biz bu ülkenin kaynakları ile yabancı ülkelerin AR-GE’sini, sektörünü, mühendisini finanse ediyoruz. En azından yerliye daha fazla teşvik olmalı. İthale 5 ise, yerliye 10 gibi... Yatırım ortamında yapılacak iyileştirme de, sadece makine sektörünün değil, bir bütün olarak Türk sanayiinin önünü açacaktır. Tedarikçi dallarda dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik tedbirler, Türkiye’yi uluslararası pazarda daha rekabetçi ve daha da güçlü bir ülke kılacaktır.

İHRACAT KİLO FİYATI 6,1 DOLAR

Türkiye’nin 2018 yılı toplam ihracatının yüzde 10,1’ini gerçekleştiren makine sektörü, ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 64’e yükseltti. İhracatının yüzde 60’ını Avrupa Birliği’ne ve ABD’ye yapan sektörün, kilogram başına ortalama birim fiyatları 6,1 dolara ulaştı.