Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk Nükleer Güç Santrali olacak Akkuyu’da üretilecek enerjiyi taşımak için kurulacak 6 adet iletim hattında bu yıl içerisinde önemli gelişmeler yaşanacak. Belirlenen 6 hatta ihale süreçleri bu yıl içerisinde tamamlanacak. Toplamda bin kilometreyi bulan hatların toplam maliyetinin 500 milyon lira olması bekleniyor.

Hatlar Mersin, Seydişehir Trafo Merkezi, Ermenek HES, Konya 4 Trafo Merkezi, Manavgat Trafo Merkezi ve Konya Ereğli Trafo Merkezi olarak belirlenmişti. Bu hatlar 400 kilovoltluk olacak. Bakanlığın performans programında hatlara ilişkin ihale çalışmalarının tamamlanarak nükleer santral devreye girmeden önce iletim hatlarının tamamlanmasının planlandığı ifade edildi. Böylece 4 bin 800 megavatlık enerjiyi taşıyacak bir iletim hattı sistemi kurulacak.

İHTİYACIN YÜZDE 10’UNU KARŞILAYACAK

Akkuyu’da yapılan Türkiye’nin ilk Nükleer santralinde temel aşamasında inşaat çalışmaları sürerken, Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 mW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek ve bunların her biri bin 200 megavat gücünde olacak. Türkiye’de kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkısı bakımından büyük önem taşıyan Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Akkuyu, inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.

Akkuyu ile sadece nükleerden elektrik üretimi değil, Türkiye’nin nükleer teknolojiler alanında teknoloji transferi süreci de başlayacak. İlk santrali yap-işlet modeli ile yapan Türkiye, bu sürede yaklaşık 600 mühendisin Rusya’da bu teknoloji ile yetişmesini sağlayacak. Diğer santrallerdeki ortaklık oranları ile Türkiye, kendi nükleer santralini yapabilecek bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

TRAKYA'DA SONA GELİNDİ

Öte yandan, Akkuyu’nun ardından Türkiye, biri Sinop diğeri de Trakya bölgesi olmak üzere iki nükleer güç santrali daha yapacak. Sinop NGS projesi kapsamındaki inşaat faaliyetlerinin başlayabilmesi için fizibilite ve inceleme çalışmalarında sona gelinirken, ÇED olumlu kararının yanı sıra TAEK’den yer lisansının ve inşaat lisansının da alınmış olması gerekecek. Yaklaşık maliyeti 20 milyar dolar olması beklenen bu projede Japon-Fransız ortak tasarımı ATMEA-1 reaktörlerinin kullanılması ve toplam 4 ünitede 4 bin 480 MW kurulu güç ve 60 yıl işletme ömründe tesis kurulması hedefleniyor. 3. nükleer güç santrali kurulmasına yönelik olarak ise yer seçme ve ortak ülke arayışları devam ederken, üçüncü santralin Trakya bölgesinde ve Çinlilerle kurulmasına yönelik çalışmalarda sona gelindiği ifade ediliyor.