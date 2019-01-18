Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Buna göre; 2018 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yılsonuna göre yüzde 0,4 oranında artışla 233,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 14,9 oranında azalışla 591,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

UYP, -375,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yılsonunda -462 milyar dolar iken 2018 Kasım sonunda -357,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yılsonuna göre yüzde 15,5 oranında azalışla 91 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 18,9 oranında artışla 90,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 34,4 oranında artışla 47 milyar dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yılsonuna göre yüzde 33,9 oranında azalışla 129,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI 144 MİLYAR DOLAR OLDU

Portföy yatırımları 2017 yılsonuna göre yüzde 16,9 oranında azalarak 144 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yılsonuna göre yüzde 39,6 oranında azalışla 31,4 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 37,4 oranında azalışla 19,4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10,5 artışla 49 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yılsonuna göre yüzde 2,4 oranında azalarak 317,7 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2017 yılsonuna göre yüzde 13 oranında azalarak 31,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 12,4 oranında artarak 14,8 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12,4 oranında azalışla 83,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,6 oranında artışla 110,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.