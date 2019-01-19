Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 100 milyonlarca kullanıcıya ulaşan Türk oyun sektörü yazılım ihracatında gaza bastı. 2017 yılında 700 milyon dolar civarında olan oyun yazılım ihracatı 2018 yılında yüzde 50 artışla 1 milyar 50 milyon dolara çıktı. Bilişim sektörünün ekonomik değeri yüksek parçalarından birinin ‘Dijital Oyun Sektörü olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar seviyesinde olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar dolara yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Bu çarpıcı istatistikler sektörün mevcut büyüklüğünün ve taşıdığı potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ülkemiz de hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmakta ve ülkemiz oyun yazılımı sektörü artan bir hızla büyümesini sürdürmektedir” diye konuştu. Bugün Türkiye’de yaklaşık 30 milyon insanın bilgisayarların, telefonların ve televizyonların başında oyun oynadığını dile getiren Pekcan “Ülkemizdeki oyun pazarı 2017 yılında 755 milyon dolarken, 2018 yılında bu büyüklük 878 milyon dolara yükselmiştir. Yine ülkemiz geçtiğimiz yıl dijital oyunlar pazar büyüklüğü ülkeler sıralamasında dünyada 18’inci sırada yer alarak Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lideri olmuştur. Hedefimiz; yerli oyun üreticilerimizin hem iç pazarımızdan hem de 180 milyar dolara ulaşması beklenen küresel pazardan mümkün olan en büyük payı almasıdır” dedi.

Dijital oyun sektörünün 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Pekcan, bu rakamın 2016 yılında 500 milyon dolar, 2017 yılında ise 700 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan şunları kaydetti: 2012 yılında bir bakanlık olarak, hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını sağlamak üzere; hizmet sektörlerine yönelik kapsamlı destek programları uyguluyoruz. Desteklenen hizmet sektörleri arasında oyun yazılımlarına ayrı bir önem vererek, kurguladığımız sektöre özgü destekler ile sektörü etkili şekilde destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin de sektörün Avrupa’nın pek çok ülkesindeki geliştiricilerden daha ileride olduğunu belirterek “Bugün telefonlarımızda ve tabletlerimizde en çok oynanan ilk on oyun arasında pek çok Türk geliştiricinin oyununu bulmak mümkün” dedi.

İhracatı oyun ile özendirecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “İhracata İlk Adım” seferberliği doğrultusunda yediden yetmişe herkese ulaşabilmek için “İhracat Oyun Yazılımı” hazırladı. Bu sayede potansiyel ihracatçılara, sahaya inmeden bilgiler vereceklerine belirten TİM Başkanı İsmail Gülle “Oyun satışı, konsolu, filmi, lisansı, hediyelik eşyaları derken, ortaya çıkan ürün sadece bir oyun olmanın çok ötesine geçti, başlı başına ticari bir ekosistem oluşturdu. Biz oyun satışları ile başlayan yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizi, farklı kanallardan zenginleştirmek, en büyük hedeflerimiz arasında olmalı. Bu sayede hizmet ihracatımız, farklı hizmet kategorilerini ve mal ihracatımızı da olumlu etkilemeli” dedi.