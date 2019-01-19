Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje hakkında bilgiler veren Karakaş, yerli otomobilde planlara uygun olarak ilerlediklerini belirterek “Bu projeye sadece bir otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Başından beri hep ‘otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık’ dedik çünkü projemizin harekete geçireceği ekosistemin GSMH’ya katkısı 50 milyar avro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar avro ve istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacaktır. Ayrıca, bu proje teknoloji, yani akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir teknoloji dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip” dedi. Türkiye’nin Otomobili Girişimi’nin 3 temel faktörden ötürü başarılı olacağına inandıklarını söyleyen Karakaş, “Pazar potansiyeli açısından baktığımızda Türkiye’de 1.000 kişiye düşen 144 adet otomobil sayısı, 624 adet olan Yunanistan, 380 adet olan Hırvatistan ya da 380 adet olan Doğu Avrupa ülkeleri ortalamalarının oldukça altındadır. Bu rakam pazar potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yetkinlik ve nitelikli insan gücü ile devletin kararlığı da projenin başarısında önemli” diye konuştu.