Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre evlerde üretilen ürünlerin internetten satışından kaynaklanacak gelirlerin, bir yıllık asgari brüt ücreti geçmeyecek tutarları, vergiden istisna olacak. Böylece ev kadınları; imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her çeşit nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, iş yeri açmaksızın satabilecek. 30 bin TL’nin altındaki kazançlardan da vergi alınmayacak.

Öte yandan her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek. 2019 UEFA Süper Kupa ile 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakaları için yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisna olacak.

Teklife göre, asgari ücret desteği 2019 yılında da 12 ay devam edecek. Ortalama sigortalı sayısı 500’ün altında olan iş yerleri için günlük (kişi başı) 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak.