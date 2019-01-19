Güler; beyaz eşyada 2018’de ihracatın yüzde 6 büyüdüğünü, iç satışlarda yüzde 17’lik daralma yaşandığını, böylece toplamda sektörün yüzde 1 civarında küçüldüğünü söyledi. Güler “Bu daralma aslında çok sürpriz değil. Ağustos 2018’den sonra görülen türbülansın, tüketime de son derece olumsuz yansıdığını görüyoruz. ÖTV’nin kalıcı kaldırılmasını istediğimizde, hemen akla ‘bütçe açığını ne olacak?’ sorusu gelebilir. Bunu da hesapladık. İstikrarlı bir şekilde sektör büyüdüğü zaman; devletin elde edeceği kurumlar vergisi geliri, KDV geliri, muhtasar geliri gibi kalemler kat kat artmış oluyor aslında. ÖTV indiriminin 2019 boyunca devam etmemesi durumunda, sektörde adet bazında yüzde 15’lik küçülme görülebilir” diye konuştu.
İç pazar %17 daraldı ÖTV kalıcı kalkmalı
19.01.2019 - 08:00 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 08:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, ÖTV’nin sıfırlanmasının iç piyasadaki büyümeyi olumlu etkilediğini belirterek “Bizim burada çok net olarak talebimiz, ÖTV’nin geçici değil, kalıcı olarak kaldırılması” dedi.
Etiketler : beyaz eşya,ötv,
599040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/599040.aspx
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