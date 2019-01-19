Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güler; beyaz eşyada 2018’de ihracatın yüzde 6 büyüdüğünü, iç satışlarda yüzde 17’lik daralma yaşandığını, böylece toplamda sektörün yüzde 1 civarında küçüldüğünü söyledi. Güler “Bu daralma aslında çok sürpriz değil. Ağustos 2018’den sonra görülen türbülansın, tüketime de son derece olumsuz yansıdığını görüyoruz. ÖTV’nin kalıcı kaldırılmasını istediğimizde, hemen akla ‘bütçe açığını ne olacak?’ sorusu gelebilir. Bunu da hesapladık. İstikrarlı bir şekilde sektör büyüdüğü zaman; devletin elde edeceği kurumlar vergisi geliri, KDV geliri, muhtasar geliri gibi kalemler kat kat artmış oluyor aslında. ÖTV indiriminin 2019 boyunca devam etmemesi durumunda, sektörde adet bazında yüzde 15’lik küçülme görülebilir” diye konuştu.