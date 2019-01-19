Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de elektriğin depolanabileceği tesislerin kurulması, işletilmesi ve şebekeye entegrasyonunu düzenleyecek mevzuatta sona gelindi. Elektrik depolama mevzuatı taslağının bu hafta kamuoyu ve sektörün görüşüne açılması bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kurum uzmanları dünyadaki elektrik depolama teknolojisi ve uygulamalarını inceleyerek, söz konusu sistemlerin Türkiye'de uygulanması için gerekli mevzuat çalışmalarını tamamladı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle EPDK, ilgili kanunda yer alan elektrik depolamada piyasa faaliyetlerinin limit ve esaslarını belirleme görevi uyarınca depolamayla ilgili mevzuat boşluğuna son verecek. Depolama tesislerinin kurulmasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin fazlası depolanacak. Elektrik talebinin yükseldiği dönemlerde tüketim bu kaynaklardan karşılanarak yerlilik payı artırılabilecek. İthal kaynaklardan üretilerek depolanan elektrikle ise enerji arz güvenliği güçlendirilecek. Ayrıca kurulacak elektrik depolama tesisleriyle enerji arz güvenliğine katkıda bulunulacak ve elektrikte yük dengelemesi sağlanarak güvenilir şebeke işletimi gerçekleştirilecek.

DEPOLAMA YENİ BİR PİYASA FAALİYETİ OLACAK

Mevzuat ile depolama tesislerinin elektrik şebekesine entegrasyonu düzenlenerek elektrik depolama bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanacak ve piyasa kuralları çerçevesinde işlem görecek. Böylece depolama faaliyeti, elektrik iletim veya dağıtım şirketleri gibi şebeke işletmecilerinin elektrik şebekesini güvenli ve kaliteli bir biçimde işletmesine olanak sağlayacak. Nükleer enerji santralleri gibi baz yük santralleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarının fazla üretimleri depolanacak ve elektrik tüketiminin yoğun olduğu saatlerde depolanan elektrik şebekeye verilecek.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİMİZ ARTACAK"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, EPDK uzmanlarının yoğun çalışmalar yürüterek mevzuat taslağını hazırladığını ifade etti. Elektrik depolama konusunun enerji sektörü için çok önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, "Depolama tesisleri sadece arz güvenliğimize katkı sağlamayacak, enerji verimliliğini de artıracak. Görüşe açtıktan sonra sektörümüzün de sağlayacağı katkıyla mevzuata son şeklini vereceğiz." dedi.