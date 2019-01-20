Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarını yaşadığımız bugünlerde domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin kilo fiyatları marketlerde çift haneli rakamlara çıkarken; pırasa, ıspanak ve kereviz gibi bu mevsimin sebzeleri de 5-8 TL arasında vatandaşa sunuluyor. Yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan ve patateste de durum farklı değil. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı 5 TL’ye çıkınca, ülke genelinde soğan konusunda büyük gürültü kopmuştu. Bugün ise soğanın fiyatı, 6 TL’ye kadar tırmandı. Patates de 4 TL’nin üzerinde seyrediyor. Gelişmeleri yakından takip eden Hükûmet, geçen hafta soğanda ithalat vergisini geçici olarak sıfırladı.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, firmaların Azerbaycan’dan soğan ithalatı yapmak için harekete geçtiğini bildirdi. Soğan fiyatının taşıma, ayıklama gibi maliyetlerle hallerde 2,5-3 lira arasında olacağını ifade eden Tavşan, “İthalat adımı, depoların boşalmasına, eldeki soğanların hızla piyasaya sürülmesine sebep olacak. Depolar hızlı boşalırsa da, fiyat ucuzlayacaktır. Soğan tırlarının gelecek olması, fiyatları etkileyecektir. Elinde soğan olan üretici korkuyor, zaten ürün depoda çürüyor. Tabii ithalatın da bir maliyeti var. Birileri fırsatçılık yapıyorsa, tamam!.. Ama onun haricinde biber, domates ve patlıcanı 1-2 liraya bu mevsimde yiyemezsiniz” değerlendirmesinde bulundu. Meyve ve sebze fiyatlarının hava şartlarıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Tavşan, şunları kaydetti: Kış mevsimindeyiz. Yağış, sel, tufan var. Tüm bahçelerin sular altında kaldığı, seraların parçalandığı ortamda, fiyatların yüksek olması doğru orantılı bir durum. Olmayan ürün pahalanır, bunun önüne geçilemez. Birileri bu fiyatlardan istifade ediyorsa mâni olalım. Önemli olan, katma değer üretmeyen kimse arada bulunmasın.

FAİZSİZ ÜRETİM MODELİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, katılım bankacılığı açısından tarım sektöründe büyük potansiyel bulunduğunu söyledi. Bir katılım bankasıyla anlaştıklarını belirten Poyraz, “Mevduatlar tarım sektöründe kullanılırsa, geri dönüşü aylar içerisinde sağlanır. Biz bir proje başlattık. Adıyaman’da fıstık işleme tesisimiz var. Ortaklarımızdan fıstığı alıyoruz. Alırken, finansman lazım. Bunu bir bankadan kredi kullanarak yapıyoruz. Ayrıca işletme için de kredi kullanıyoruz. Sonra ürünü satarken, bu kredi giderini maliyet unsuru olarak ekliyoruz. Şimdi bir miktar parayı katılım bankası, bir miktar parayı biz koyarak ürün alacağız. Birlikte aldığımız ürünü satıp, masraflardan sonra kazancı paylaşacağız. En fazla 5-6 ay içerisinde geri dönüş olacak. Bunu, katılım bankalarının dikkatini buraya çekmek için yaptık. Katılım bankacılığının tarım sektöründe inanılmaz potansiyel var. Bunun keşfedilmesi lazım” dedi.