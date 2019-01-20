Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de espor ekosisteminin en büyük destekçisi olan Riot Games, dijital oyunlar alanında çok önemli bir yatırıma daha imza attı. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle Türkiye’nin ilk Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’nci espor platformu Riot Games Espor Sahnesi Ateşehir’de açıldı. 12 yaşındaki torunu Bahar Sena ile geldiği salonda sporcularla tanışan ve sohbet eden Yıldırım, dünyanın en çok takip edilen oyunları arasında olan League of Legends hakkında oyunculardan bilgi aldı. Teknolojinin hayatın her alanına nüfuz ettiğine dikkat çeken Yıldırım, atari salonlarından, bin kişilik salonlarda dev sahne karşısında oynanan bilgisayar oyunlarına dönüşümün kendi nesli için çok heyecan verici olduğunu söyledi. Yıldırım, “Beni buraya torunum getirdi. Dede, orada kocaman bir dünya var. Bilgisayar başından dünya şampiyonlukları yapılıyor. Bugün açılış var, beni götür dedi. Bahar Sena sayesinde buradayım. Sizin isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı görüyoruz. Hepsini rahatça yapabilmeniz, önünüzü açmak için gayret ediyoruz. Bu yatırımlar, bu imkanlar hepsi sizler için seferber ediliyor. Kısacık sürede esporun 4 milyon aktif oyuncusu olmuş maşallah Türkiye’de. Oyuncu var, taraftar var, federasyon var, şimdi stadınız da oldu. Bakın bu salon bin kişilik. Avrupa’nın en büyüğü” dedi.

DESTEK VERECEĞİZ

Oyun oynayanların hep eve kapanmış, sosyal hayattan uzak olduğunun söylendiğini ifade eden Yıldırım, “Böyle yerler sayesinde aynı zamanda sosyalleşeceksiniz de. Bu oyunları zaman kaybı olarak görmüyoruz. Zihni çalıştıran, stratejik düşünmeyi geliştiren bir aktivite olarak görüyoruz” diye konuştu. Espor Dünya Kupası’nın İstanbul’da düzenlenmesini hedeflediklerini dile getiren Yıldırım “Bunun için espor camiasına tam desteğimiz var. Burada futbolun, basketbolun, atletizmin çok önemli turnuvaları düzenleniyor. Şimdi de espor için aynısı olacak inşallah” dedi.

ESPORA 6 YILDA 100 MİLYON LİRA YATIRDI

Açılışta konuşan Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, “Riot Games Türkiye olarak, espor sahnesi ile birlikte ülkemize son 6 yılda toplam 100 milyon TL’lik yatırım yaparak, espor potansiyelimizin ortaya çıkması adına büyük bir adım attık. Türkiye’de ilk defa profesyonel bir espor liginin fitilini ateşleyerek başladığımız bu yolculukta, bugün dünyanın en büyük espor merkezlerinden birinin kapılarını aralıyoruz. Riot Games Türkiye olarak en büyük hedefimiz, ülkemizde espor kültürünün yerleşmesini sağlayarak uluslararası sahnelerde ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırmak” dedi.

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON TAKİPÇİ VAR

Birçok alt dalı olan espor, farklı oyun firmalarının oyunlarından oluşuyor. Oyuncuların profesyonel sporcular gibi, koçları, menajerleri ve yorumcular bulunuyor. Takımlar arasında da yüksek transfer ücretleriyle oyuncu satışı gerçekleşiyor. Karşılaşmalar espor için hazırlanan özel sahnelerde yapılıyor. On binlerce seyirci müsabakaları salonlarda, milyonlarcası da internetten izliyor. Twitch ve Youtube platformları üzerinden canlı yayın yapılıyor. Türkiye’de ise futboldan sonra en çok seyirci çeken spor branşları arasında. Türkiye’de 12 milyon oyuncu, 4 milyon espor takipçisi var. Oyuncuların yaş ortalaması ise 20.