Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

ANTALYA

Bir maden sahasında rezervi bulup ocak açmak için büyük yatırımlar yapılıyor. Fakat bazı gerekçelerle maden ruhsatları geri alınabiliyor. Madenciler, ocaklarının fabrika gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Fabrikada bir ihlal yapıldığında el konulamıyor ama maden ruhsatları geri alınıyor. Biz buralara emek harcıyoruz. Ruhsatlara el konulamasın, ihlallerin düzeltilmesi için çalışılsın” diyor.

Maden sektörü temsilcileri bu yıl 2’ncisi düzenlenen “Hayatımız Maden Çalıştayı”nda bir araya geldi. Çalıştayım açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, madenin tüm ürünlerin hammaddesi olduğunu söyleyerek, sektörün potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Maden sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının kısa vadede yüzde 1’den yüzde 3’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Cansız, e- maden projesiyle sektörü Endüstri 4.0’a geçireceklerini anlattı. Türkiye’nin maden haritasıyla ilgili havadan yapılan çalışmaların yüzde 90’ının bittiğini dile getiren Cansız, “Uluslararası Maden Arama şirketinin kuruluşunu tamamladık. Sudan’daki 2 muhtemel altın sahası için imtiyaz sözleşmesini imzaladık. Özbekistan’da da şirket kurduk” dedi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan’ı Aydın Dinçer de çatı bir maden yasasına ihtiyaç duyulduğunu anlatarak, her farklı maden türü için yönetmelik oluşturulması gerektiğini söyledi. Orman arazilerinin binde 2.5’uğunu madenlerin işgal etmesine karşın orman gelirlerinin yüzde 58’inin madenlerden geldiğine dikkat çeken Dinçer, sektörün orman varlığına katkı yaptığına işaret etti. Maden ruhsatlarının krediye ulaşım için iptalinin ortadan kaldırılmasının önemine değinen Dinçer, şöyle devam etti: “Biz maden ocaklarına yıllarca emek veriyoruz. Bir ihlal olduğunda hemen ruhsat iptal ediliyor. Maden ocaklarını fabrika gibi düşünmek lazım. Fabrikaya el konulamadığı gibi ruhsatlar da iptal edilmemeli, ihlaller giderilmeli.”