İstanbul Kapalıçarşı'da 5,33 liradan alınan dolar 5,3320 liradan, 6,07 liradan alınan euro ise 6,0720 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3570 liradan, euro ise 6,10 liradan satılmıştı.
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (21 Ocak 2019 dolar - euro fiyatları)
21.01.2019 - 09:59 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,3320 liradan, euro ise 6,0720 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,33 liradan alınan dolar 5,3320 liradan, 6,07 liradan alınan euro ise 6,0720 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3570 liradan, euro ise 6,10 liradan satılmıştı.
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599372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/599372.aspx
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