İstanbul Kapalıçarşı'da 5,33 liradan alınan dolar 5,3320 liradan, 6,07 liradan alınan euro ise 6,0720 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,3570 liradan, euro ise 6,10 liradan satılmıştı. 
 