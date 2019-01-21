Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altının fiyatı düştü mü? 21 ocak altın fiyatları haberimizde. Ülkemizde altın, hem yatırım için hem de düğünlerin olmazsa olmazı olarak tercih edilen önemli bir değerli metal. Piyasaya göre günden güne farklılık arz eden altın fiyatları hem alıcısı hem de satıcısı tarafından sıkça takip ediliyor. İşte 21 ocak merak edilen altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR

Alış 219,0401 TL Satış 219,2784 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR

Alış 352,4500 TL Satış 360,4700 TL

YARIM ALTIN

Alış 702,6900 TL Satış 720,9400 TL

TAM ALTIN

Alış 1.409,7900 TL Satış 1.437,4600 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.460,0000 TL Satış 1.482,0000 TL

ONS ALTIN

Alış 1.280,67 TL Satış 1.280,98 TL