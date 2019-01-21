Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altının fiyatı düştü mü? 21 ocak altın fiyatları haberimizde. Ülkemizde altın, hem yatırım için hem de düğünlerin olmazsa olmazı olarak tercih edilen önemli bir değerli metal. Piyasaya göre günden güne farklılık arz eden altın fiyatları hem alıcısı hem de satıcısı tarafından sıkça takip ediliyor. İşte 21 ocak merak edilen altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR
Alış 219,0401 TL Satış 219,2784 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR
Alış 352,4500 TL Satış 360,4700 TL
YARIM ALTIN
Alış 702,6900 TL Satış 720,9400 TL
TAM ALTIN
Alış 1.409,7900 TL Satış 1.437,4600 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.460,0000 TL Satış 1.482,0000 TL
ONS ALTIN
Alış 1.280,67 TL Satış 1.280,98 TL