Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl ağustos ayında yaşanan kur saldırısının ardından, Hükûmetin de aldığı tedbirlerle faizler yüzde 28’den 18’e gerilemiş, enflasyon da yüzde 25’ten 20 sınırına çekilmişti. Buna rağmen özellikle market fiyatları yükselişini sürdürmeye devam etti. Halkın temel ihtiyaç maddelerindeki tırmanış, hâlâ devam ediyor. TOBB Ekonomi Şûrası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; bu konuya değinerek, enflasyon-kur-faiz üçgenindeki dalgalanmada sıkıntıların aşılması için gereken tedbirleri uygulamaya aldıklarını, ancak bazı kesimlerin iyi bir imtihan veremediğini söyledi. Erdoğan, şunları mesajları verdi:

Yaşanan dalgalanma ile orantılı olmayan, akıl ve mantıkla izah edilemeyecek fiyat örnekleri her gün karşımıza geliyor. Mal ve hizmet fiyatlarındaki bu akıl ve ahlak dışı artışların sebebi üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Devlet teşviklerle, indirimlerle, yapılandırmalarla bu süreçte reel sektörümüzün ve milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden gelini yapmıştır. Buna karşılık birilerinin, piyasanın şartları kılıfıyla fırsatçılığa yönelmesi üzüntü vericidir. Madem ki biz ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir idare anlayışına sahibiz, madem ki biz ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen medeniyetin mensubuyuz, madem ki biz komşusunun siftahını gözeten esnaf ahlakı ile övünüyoruz; öyleyse son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız. Kimseye zararına iş yap demiyoruz, kimseye kendini sıkıntıya sokma pahasına hareket et demiyoruz. Ancak faiz oranları düşmüş, enflasyon düşmüş, buna rağmen marketlerde sebze, meyve vesairede fiyatlar düşmüyor, hâlâ yükseliyor. Bunu neyle izah edeceğiz? Bunun ahlaki bir temeli olamaz. Benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa, bunun hesabını sorarız. Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada, ama bunlarda en ufak bir düşüş söz konusu değil. Herkesi insafa, vicdana ve ahlaka davet etme noktasındayım. Milletimizin bu konuda dillendirdiği şikâyetleri kulak arkası edemeyiz. Böyle dönemler, dalgalanmayı fırsat bilip kârı artırma değil, gerekiyorsa kârı bir miktar düşürerek ülkeyi ve toplumu ayağa kaldırma dönemleridir. Aynı mala, aynı hizmete, kur ve enflasyonla izah edilemeyecek zamlar yapmak yerine; işimizi geliştirip güçlendirerek kazancımızı artırmanın yollarını aramalıyız. Ekonomimizi büyütmek ve milletimizin refahını artırmak için, doğru yolları takip etmeliyiz. İş dünyamızın yanındayız ama spekülatörlerin karşısındayız.