Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere, elektrik desteği planlaması yapılıyor. 2,5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak” dedi. Yardımların ne zaman başlayacağı konusunun ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili olduğunu belirten Fatih Dönmez, “Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor” diye konuştu. Bakan Dönmez, enerji verimliliği ile ilgili olarak da, “Önümüzdeki 10 yıl içinde kamu-özel, yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yaparsak, takip eden 10 yılda da bunun üç katına kadar kısmını, yani 10 milyar koyup 30 milyar kazanma gibi bir hedefimiz var” değerlendirmesinde bulundu.