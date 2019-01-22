Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

MYK, yetkilendirmiş olduğu kuruluşlarla olan işlemlerinde önemli bir adım attı. Veri güvenliğinin sağlanması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, bütün yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine taşındı. Böylece MYK, tüm kuruluşlara göndereceği evrakların maliyetinden kurtulmuş olacak. MYK, başvuruların daha sağlıklı yürütülebilmesi için e-İmza dönemini de başlatıyor. Bu kapsamda kurum ile elektronik ortamda güvenilir ve hukuki geçerliliği olan bir iletişim sağlanabilecek. Bunun için BTK onaylı e-İmza alınması yeterli olacak. Ayrıca ıslak imzalı yazı gönderilmesine gerek kalmayacak. Bürokratik işlemler azaltılarak, sıfır kağıt kullanımı sağlanacak. Belgelendirme kuruluşları, 3 Şubat’a kadar e-İmzalarını temin edebilecek. e-İmza uygulaması başlatıldıktan sonra, ıslak imzalı başvurular kabul edilmeyecek.