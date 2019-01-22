Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerlilik oranı yüzde 68’i bulan savunma sanayisinde, her geçen gün bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atılıyor. Özellikle geçen yıl, bu anlamda çok önemli atılımlar yapıldı. Yerli motor için yatırımlar ilk meyvesini Anka’nın gökyüzüyle buluşmasıyla verirken yerli helikopter motorunun ilk ateşlemesi yapıldı. Tank ve jet motoru geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Gökbey helikopterinin ilk uçuşu, ÇAFRAD’ın atış testi, Altay tankının seri üretime geçmesi, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper ile Akıncı İHA projelerinin başlatılması, geçen yıl öne çıkan gelişmeler oldu. Türkiye, elektromanyetik top sistemi ve lazer gibi geleceğin silahlarına yönelik geldiği noktayı da başarılı atış testleriyle ortaya koydu.