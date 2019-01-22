Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin Davos kasabasında 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı zirve, "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" temasıyla bugün başlayacak. Cuma gününe kadar devam edecek Davos zirvesinden, ticaret savaşı, petrol fiyatları ve Brexit sürecinin ekonomiye etkileri üzerine gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Çin'in, dün açıklanan verilere göre, 2018'in 4'üncü çeyreğinde yüzde 6,4 ile 2009'dan bu yana en düşük büyümeyi kaydetmesi ve Uluslararası Para Fonunun (IMF), küresel büyümeye ilişkin beklentilerini 2019 için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e, 2020 için de yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e düşürmesi piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu. ABD'de piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu dünkü işlemlerde, Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüş kaydetti. Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin altında artması sonrası DAX endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. İngiltere'de Brexit sürecinde belirsizlik devam ederken, yeni bir referandumun tartışılmaya başlanması ile FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,17 düşüş kaydetti.

Analistler, Çin'in büyüme verisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ticaret müzakerelerine ilişkin tavrını eleştiren açıklamaları ve Çin yetkililerinin ekonomiye yönelik risklere işaret eden söylemlerinin ticaret savaşına ilişkin iyimserliği azalttığını, buna bağlı olarak pay piyasalarında satışların etkisini artırdığını ifade etti. Bugün azalan risk iştahı ile negatif seyreden Asya piyasalarında, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.000 puan sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 97.955 puandan günü tamamlarken, 5,3217'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3430 seviyesinde işlem görüyor. Bugün, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Davos zirvesi, Brexit gelişmeleri ve açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi. Ticaret savaşına ilişkin beklentileri etkileyecek haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 95.000-95.500 bandının destek bölgesi konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, kasım dönemi işsizlik

13.00 Almanya ve Avro Bölgesi, ocak ayı ZEW endeksleri

18.00 ABD, aralık ayı 2. el konut satışları