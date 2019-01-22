Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altın ne kadar? Gram altının fiyatı düştü mü? 22 ocak altın fiyatları haberimizde. Ülkenin çok eskilerden beri adeti sayılan düğünlerde sevdiklere hediye etmek için alınan kimi zamanda yatırım amaçlı çokça tercih edilen altın, daima vatandaşlar için merak edilen ve sürekli takip edilen bir değerli metaldir. İşte 22 ocak merak edilen altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR

Alış 219,97 TL Satış 220,16 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR

Alış 351,96 TL Satış 359,97 TL

YARIM ALTIN

Alış 701,72 TL Satış 719,94 TL

TAM ALTIN

Alış 1.407,8300 TL Satış 1.435,4700 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.458,00 TL Satış 1.480,00 TL

ONS ALTIN

Alış 1.278,16 TL Satış 1.278,35 TL