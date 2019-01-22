Gram altın ne kadar? Gram altının fiyatı düştü mü? 22 ocak altın fiyatları haberimizde. Ülkenin çok eskilerden beri adeti sayılan düğünlerde sevdiklere hediye etmek için alınan kimi zamanda yatırım amaçlı çokça tercih edilen altın, daima vatandaşlar için merak edilen ve sürekli takip edilen bir değerli metaldir. İşte 22 ocak merak edilen altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR
Alış 219,97 TL Satış 220,16 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR
Alış 351,96 TL Satış 359,97 TL
YARIM ALTIN
Alış 701,72 TL Satış 719,94 TL
TAM ALTIN
Alış 1.407,8300 TL Satış 1.435,4700 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.458,00 TL Satış 1.480,00 TL
ONS ALTIN
Alış 1.278,16 TL Satış 1.278,35 TL