Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BKM Genel Müdürü Soner Canko’nun açıkladığı verilere göre, en fazla kartlı ödeme adedi 21 milyon ödemeyle 14 Haziran Ramazan Bayramı arefe gününde gerçekleşti. 2018 yılında en fazla işlem tutarının gerçekleştiği gün 3,7 milyar TL ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin yapıldığı 31 Temmuz oldu. Okula dönüş dönemini kapsayan eylül ayında 74,2 milyar TL ile en fazla kartlı ödeme gerçekleşti. BKM Genel Müdürü Soner Canko, düzenlediği değerlendirme toplantısında BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.

Canko, banka kartlarının internette kullanımı hızla yaygınlaşırken, internetten alışveriş deneyimi yaşayan kişi sayısının da her geçen gün arttığını vurguladı. 2017 yılında 99 milyar TL olarak gerçekleşen online ödemelerin 2018’de yüzde 40 arttığını ve 139 milyar TL’ye yükseldiğini aktaran Canko, genç nüfusun ve dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payının ise yüzde 16’yı geçtiğini dile getirdi.

213 MİLYON KARTA ULAŞILDI

Geçen yıl kredi kartı sayısının yüzde 6, banka kartı sayısının ise yüzde 11 artış gösterdiğini dile getiren Canko, 2018 yılında kredi kartı adedinin 66,3 milyona, banka kartı adedinin ise 146,4 milyona ulaştığını kaydetti. Canko, böylece toplam kart adedinin yaklaşık 213 milyon olarak gerçekleştiğini bildirdi.