Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu 5 tesis; operasyonel olarak ihtiyaç duyulan hat bakım hangarı, hızlı kargo sevk üssü, uçak içi ürünler deposu ve ULD tamir & bakım ve akü şarj tesislerinden oluşuyor.

Tesislerin açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Açılıştaki konuşmasında bugüne kadar 56 milyar liranın üstünde havacılık yatırımı yapıldığını anlatan Bakan Turhan, 34 milyon olan yolcu sayısının 210 milyonu aştığını, hedeflerinin 450 milyon yolcuya ulaşmak olduğunu bildirdi. Turhan, yolcu sayısında Avrupa’da 4’üncü, dünyada 10’uncu sıraya yükseldiklerini kaydederek, “Taşınan yük miktarı 4 milyon tona yaklaştı. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 205 bini buldu. Sektörün cirosu 11 kat artırarak 110 milyar liraya çıktı” dedi. İstanbul Havalimanı’nın 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacağını dile getiren Turhan, İstanbul Havalimanı sayesinde şehrin doğu ile batı, kuzey ile güney ülkeleri arasında aktarma ve transfer merkezi olacağını söyledi.

Açılışta konuşan İlker Aycı ise şunları söyledi: “Burada açtığımız hangar 18 bin metrekare. Her iki taraftan da uçak giriş-çıkışına müsait olarak, iki taraftan da açılır-kapanır inşa edilen Türkiye’deki tek hangardır. Bu açıdan da Atatürk Havalimanı’ndaki hangarlarımızdan bile daha büyük bir hangarı burada açıyoruz. Bu hangarda 7 uçak aynı anda bakıma alınabilir. THY olarak İstanbul Havalimanı’na yakışır şekilde, tesislerimizi önümüzdeki 25 yılı planlayacak şekilde yaptık. Burada oldukça da büyük bir yatırım yapıyoruz. Havacılığın kalbi artık İstanbul’da... Biz de buna yakışır şekilde, tesislerimizi kapasitesiyle beraber yaptık.”