Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel-Sercan Akıncı

İş dünyasının 2019 yılına ilişkin en büyük sıkıntısı, finansmana ulaşım problemi. Yüksek faizlerin yanı sıra bankaların da kredi kullandırma şartlarını zorlaştırması, patronları tedirgin ediyor. Bu tedirginliği giderecek önemli bir adım atıldı. Daha önce finans konusunda Alman sigorta şirketi Euler Hermes’in bir limit koyduğunu hatırlatan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis “Almanya gezimizde, Euler Hermes’in finans konusunda esnek davranması gerektiğini söyledik. Onlarda limiti kaldırdıklarını bildirdi. Bu, kaynakların Türkiye’ye tekrar açıldığı anlamına geliyor” dedi. Türkiye ve Almanya arasında 2018’de iki önemli ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlatan Hüseyin Gelis “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’ya gitti. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Türkiye’ye geldi. Altmaier, çok sıcak yaklaştı. Türkiye ile Almanya, yeniden konuşmaya başladı. Bu çok önemli. Türkiye için Avrupa, önemli olarak devam edecek. AB içinde en önemli partnerimiz Almanya. Onlar da Türkiye’nin önemini vurguluyor. Bu, çok özel bir ilişki. Aslında akrabayız. Yedi bin Alman şirketi Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Sadece büyükler değil, KOBİ’ler de burada. 1970-80’lerde Almanya’ya gitmiş, sonra Türkiye’ye dönüp şirket kurmuş çok insan var. Onlar için de Almanya çok önemli” diye konuştu.

KUR VE ENFLASYON RİSK

Avrupa için Türkiye’nin, Orta Doğu ve Afrika’ya açılan en önemli kapı olduğunu ifade eden Gelis, 2018’de, Siemens tarihinin Türkiye’deki en iyi yılını yaşadıklarını belirtti. 2019 için bazı riskler olduğunu anlatan Gelis “En büyük problem finansman. Bu konuda ciddi sıkıntı var. Projelerin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Almanya’daki ziyaretimizde Euler Hermes’in finans konusunda daha esnek davranması gerektiğini söyledik. Aldığımız mesaj, eski seviyelerine geldiğiydi. Daha önce limit açıklamışlardı, bunu kaldırdıklarını ifade ettiler. Şimdi bekleyip görmemiz lazım. Tekrar kaynakların Türkiye’ye açıldığı anlamına geliyor bu. Türkiye’de enflasyon, kur problemlerimiz var. Yurt dışındaki yatırımcılar da buna dikkatli bakıyor. Risk görüyorlar. Bunun gittikçe iyileşeceğini düşünüyorum ama yılın ortalarına doğru esas faydalarını göreceğiz. Hükûmet de güzel aksiyonlara başladı. Bunların sonuçlarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

SÜRPRİZE GEREK YOK

Hüseyin Gelis, Türk parasının Kıymetini Koruma Kanunu çıktığında bazı yabancı yatırımcıların tedirgin olduğunu da hatırlattı. Bir yatırımcının, yatırıma hazırlanırken bir anda böyle bir kanunla karşı karşıya kalmasının sıkıntıya yol açtığını dile getiren Gelis, şöyle devam etti: Buna benzer konuların anlatılması gerekiyor. Bizim için kolay bir dönem değildi. Tüm yabancı yatırımcılar için de böyle... Yurt dışındakiler ‘bu ne anlama geliyor’ diye sordu. Çok kısa sürede buradaki sorun çözüldü. Yurt dışında şimdi ‘Bu tip ani kararlar alınabilir’ algısı var. Burada dikkatli davranmak gerekiyor. Bu dönemde sürprizler çok riskli. Türkiye bir markadır. Buna göre hareket etmek gerekir.

ALMAN KÖKENLİ TÜRK ŞİRKETİYİZ, YATIRIMLAR ARTACAK

Yakın dönemde Türkiye ile Almanya arasında 5 adet Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi kuruldu. Bunlar; Sanayi Çalışma Grubu, Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu, Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, Enerji Altyapı ve Sektör Birleşmesi Çalışma Grubu, Elektrik ve Gaz Piyasalarının Düzenlenmesi Çalışma Grubu şeklinde sıralanıyor. Alman kökenli bir Türk şirketi olduklarını vurgulayan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, bu komiteler arasındaki Sanayi Çalışma Grubu’nun da koordinatörü... Sanayi Çalışma Grubu, Endüstri 4.0 konusunda iş birliğini geliştirmek ve deneyimlerin paylaşılması, Gümrük Birliği’nin modernize edilmesi hususunda çalışacak. TÜSİAD ile JETCO konusu için Almanya’ya ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Gelis “Burada Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi, AB süreci konuşuldu. ‘Bu, kısa dönemde olabilecek bir şey değil’ sonucu çıkıyor bu konular konuşulunca. Peki, konu sadece Türkiye mi? AB’deki problemler ne olacak? Biz, AB üyeliğini konuşuyoruz. Orada Brexit meselesi var. Onların da bundan sonra nasıl devam edeceklerini düşünmeleri gerekiyor. Yeni bir AB modeli gerekiyor” ifadelerini kullandı.

170 YILDIR YENİLİKLERİ ARIYORUZ

Siemens’in 170 yıldır her zaman yeniliğe açık olduğunu dile getiren Hüseyin Gelis “Hep yeniliği arıyoruz. Hâlâ yapımızı değiştiriyoruz ki, ‘start-up’larla birlikte çalışabilelim. Biz, çalışanları kontrol etmiyoruz” dedi. Siemens’in dijital ikiz projesi hakkında da bilgi veren Gelis “Dijital ikiz konusunu sağlıkta da kullanmaya başladılar. Belirli organları sanal ortamda kurup, ameliyata geçmeden önce orada testleri yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Mobil cihazlardaki uygulama marketlerin endüstriyel versiyonunu da kurduklarını dile getiren Siemens Türkiye CEO’su Gelis, şunları söyledi: Şirketler bu markete verilerini yükledi. Biz o veriler üstünden aplikasyon yazıyoruz. Siz de telefonunuza, daha verimli çalışmanızı sağlayan aplikasyonu indiriyorsunuz.

TÜRKİYE'DE İNŞAAT ALMANYA'DA TEKNOLOJİ

Türkiye ve Almanya, 3. ülkelerde iş yapıyor. Özellikle Afrika’da fırsat var. Hüseyin Gelis “Almanya’da inşaat sektörü artık hiç yok. Türkiye’nin ise çok güçlü inşaat sektörü var. Türkiye’nin inşaat sektörüyle Almanya’nın teknoloji ve finans gücünü birleştirirsek, Afrika’da çok başarılı olabiliriz” ifadelerini kullandı. Siemens’in Türkiye’de görüntüleme cihazı üretmesi de gündemde... Hüseyin Gelis, “En önemli konu AR-GE... Esas istihdamı orada oluşturabiliriz. İki taraf da gayet olumlu sürdürüyor görüşmeleri. Sadece sağlık sektörü için değil, ulaşım gibi diğer konularda da görüşmeler devam ediyor. AR-GE fabrikalarını Türkiye’ye getirelim bence” dedi.