Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası-2019” araştırması sonuçlandı. Geçen yıl 151 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 25 artırarak 188 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu. Dünya devleri arasında Apple 154 milyar dolarla ikinci, Google 143 milyar dolarla üçüncü, Microsoft da 120 milyar dolarla 4’üncü sırada yer aldı. Ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde çıktı. “Global 500” listesinde, marka değerinin yüzde 45’ini (191 şirket) ABD’li şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 18,4 (72 şirket), Japon şirketlerin de yüzde 6,1 (32 şirket) orana ulaştığı görüldü. Listede en yüksek paya sahip iş kolu, yüzde 23,5 ile teknoloji oldu. Bankacılık yüzde 14,3, telekom yüzde 9,3, otomobil yüzde 6,6, perakende sektörü yüzde 6, petrol-gaz sektörü yüzde 4,7 ve diğer sektörler yüzde 35,6 pay aldı. Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri, 4,2 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türkiye’nin, öncelikle mevcut ürünlerine değer katma yolunda mesafe kaydetmesi gerektiğini söyledi. İlgüner “Gittikçe zorlaşan küresel rekabet şartlarında ‘markalaşma’ ülke gündeminin ilk sırasına yerleştirilmeli. Bu alanda verilecek her türlü destek, ülke geleceği için önemli bir yatırım olacaktır” dedi.

En değerli 20 marka
1-Amazon    ABD    İnternet-yazılım    187,9
2-Apple    ABD    Teknoloji    153,6
3-Google    ABD    İnternet-yazılım    142,8
4-Microsoft    ABD    İnternet-yazılım    119,6
5-Samsung    G. Kore    Teknoloji    91,3
6-AT&T    ABD    Telekom    87
7-Facebook    ABD    İnternet-yazılım    83,2
8-ICBC    Çin    Bankacılık    79,8
9-Verizon    ABD    Telekom    71,2
10-China C. Bank    Çin    Bankacılık    69,7
11-Walmart    ABD    Perakende    67,9
12-Huawei    Çin    Teknoloji    62,3
13-Mercedes    Almanya    Otomotiv    60,4
14-Ping An    Çin    Sigortacılık    57,6
15-China Mobile    Hong Kong    Telekom    55,7
16-Agricultural BC    Çin    Bankacılık    55
17-Toyota    Japonya    Otomotiv    52,3
18-State Grid    Çin    Genel Hizmet    51,3
19-Bank of China    Çin    Bankacılık    50,9
20-WeChat    Çin    İnternet-yazılım    50,7

 