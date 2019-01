Türkiye Gazetesi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası-2019” araştırması sonuçlandı. Geçen yıl 151 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 25 artırarak 188 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu. Dünya devleri arasında Apple 154 milyar dolarla ikinci, Google 143 milyar dolarla üçüncü, Microsoft da 120 milyar dolarla 4’üncü sırada yer aldı. Ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde çıktı. “Global 500” listesinde, marka değerinin yüzde 45’ini (191 şirket) ABD’li şirketler oluştururken, Çinli şirketlerin yüzde 18,4 (72 şirket), Japon şirketlerin de yüzde 6,1 (32 şirket) orana ulaştığı görüldü. Listede en yüksek paya sahip iş kolu, yüzde 23,5 ile teknoloji oldu. Bankacılık yüzde 14,3, telekom yüzde 9,3, otomobil yüzde 6,6, perakende sektörü yüzde 6, petrol-gaz sektörü yüzde 4,7 ve diğer sektörler yüzde 35,6 pay aldı. Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri, 4,2 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türkiye’nin, öncelikle mevcut ürünlerine değer katma yolunda mesafe kaydetmesi gerektiğini söyledi. İlgüner “Gittikçe zorlaşan küresel rekabet şartlarında ‘markalaşma’ ülke gündeminin ilk sırasına yerleştirilmeli. Bu alanda verilecek her türlü destek, ülke geleceği için önemli bir yatırım olacaktır” dedi.

En değerli 20 marka

1-Amazon ABD İnternet-yazılım 187,9

2-Apple ABD Teknoloji 153,6

3-Google ABD İnternet-yazılım 142,8

4-Microsoft ABD İnternet-yazılım 119,6

5-Samsung G. Kore Teknoloji 91,3

6-AT&T ABD Telekom 87

7-Facebook ABD İnternet-yazılım 83,2

8-ICBC Çin Bankacılık 79,8

9-Verizon ABD Telekom 71,2

10-China C. Bank Çin Bankacılık 69,7

11-Walmart ABD Perakende 67,9

12-Huawei Çin Teknoloji 62,3

13-Mercedes Almanya Otomotiv 60,4

14-Ping An Çin Sigortacılık 57,6

15-China Mobile Hong Kong Telekom 55,7

16-Agricultural BC Çin Bankacılık 55

17-Toyota Japonya Otomotiv 52,3

18-State Grid Çin Genel Hizmet 51,3

19-Bank of China Çin Bankacılık 50,9

20-WeChat Çin İnternet-yazılım 50,7