Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazara vatandaşlar fiyatların pahalılığından şikayetçi olurken, bu fiyat artışın şampiyonu patlıcan oldu. 2018 Ekim ayında 3 TL'den aynı pazarda satılan patlıcan bu hafta 12 TL'den tezgahta görüldü. Patlıcan, 3 ayda gördüğü yüzde 400 zamla bütün sebze ve meyveleri geride bıraktı. Bu işe vatandaşlar kadar satıcılar da tepki gösterirken alıcı bulamadıklarını kaydettiler.

Öte yandan kentteki büyük marketlerde ise; patlıcanın 11-12 liradan satıldığı gözlendi.

