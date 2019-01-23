Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları yeni günde merak ediliyor. 23 Ocak Çarşamba altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte güncel altın fiyatları...



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bu sabah, çok ufak bir miktarda artış göstererek 220,55 alınırken, 220,60 satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bu sabah, 352,93 liradan alınırken 360,89 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

23 Ocak Çarşamba 703,65 TL'den alınan yarım altın 721,79 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın bu sabah saatlerinde 1.411,7200 TL'den alınırken 1.439,1600 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

1.460,00 TL'den alınan Cumhuriyet altını 1.482,00 TL'den satılıyor.