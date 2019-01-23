Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kazancıyla 99 bin 737 puandan başlarken, güniçi işlemlerde 100 bin puanın üzerini gördü. BIST 100 endeksi, gün içi işlemlerde en yüksek 100 bin 50 puanın üzerini görürken; böylelikle 1 Ekim 2018 tarihinde görülen 100 bin 646 beri en yüksek seviyeye ulaştı. BIST 100 endeksi saat 10.58 itibarıyla yüzde 0.15 yükselişle 99 bin 806 puandan işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise yüzde 0.69 yükselişle 134 bin 671 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme ve devam eden Davos zirvesinden gelecek haber akışı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.900'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.